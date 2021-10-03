Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение объявлено в районе Сочи из-за угрозы формирования смерчей.

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Об этом 3 октября сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

По мнению синоптиков, возможно появление смерчей над морем на участке Магри-Веселое.

«По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри-Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», — указано в пресс-релизе МЧС.

Ранее региональные службы предупреждали о возможности сильных грозовых дождей в районе Сочи. Жителей и туристов призвали воздержаться от прогулок, городские службы переведены на усиленный режим функционирования.