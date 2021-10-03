Тишковец назвал сроки наступления «старого» бабьего лета
Москва, 3 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Центральной России на следующей неделе наступит «старое» бабье лето с температурой до +12 °С, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в центральном регионе в ночные часы температура будет стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью лёгких заморозков 6, 7 и 8 октября, тогда как в разгар дня воздух будет прогреваться до +7…+12 °С.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон можно считать завершившимся на всех черноморских курортах России.
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По словам метеоролога, температура воздуха на курортах Крыма и Краснодарского края ещё вполне комфортная, днём она составляет +17…+19 градусов. Однако на юг европейской части России стали поступать холодные воздушные массы, что в итоге привело к окончанию бархатного сезона.