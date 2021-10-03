Луганск, 3 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из 82-мм минометов село Березовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Березовское», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли район села Саханка на юге ДНР.

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