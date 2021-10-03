Москва, 3 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) новейшего российского ударного беспилотника «Охотник» позволяет ему летать без связи с оператором, сообщил 3 октября главный конструктор беспилотника компании «Сухой» Сергей Бибиков в эфире телеканала «Звезда».

Topwar.ru БПЛА «Охотник»

По его словам, высокая степень интеллектуализации С-70 «Охотник» принципиально отличает его информационно-управляющую систему от аналогичных элементов ИИ для пилотируемых самолетов.

Система управления нового ударного беспилотника С-70 «Охотник» способна обеспечить его возвращение на аэродром даже при потере связи с оператором, отметил Сергей Бибиков.

Система, установленная на С-70, «обеспечит автономные действия летательного аппарата как минимум для безопасного возвращения в точку базирования. ИУС (Информационно-управляющая система) полностью выполняет функции оператора в случае потери связи».

«Он превращается в аппарат, работающий без вмешательства летчика. Он сам знает, какая должна быть скорость, он ее сам автоматически контролирует, и в этом режиме функции выполняются полностью автоматически», — рассказал Бибиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новейший ударный беспилотник С-70 «Охотник» был протестирован в боевых условиях в Сирии. Также сообщалось о его совместных испытаниях в тандеме с истребителем пятого поколения Су-57.