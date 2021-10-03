Новосибирск, 3 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области, согласно оперативному прогнозу, завтра, 4 октября, ожидается облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, отложение мокрого снега. Днём по северо-востоку в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди, при прояснениях туманы, ветер восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура воздуха ночью −4…+1°С, днём +2…+7°С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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«Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: не прогнозируются», — уточняется в оперативной информации регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что возможны аварии на котельных, случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов обеспечения населения теплом и водой, связанные с прохождением отопительного периода.

Кроме того, осадки в виде дождя с мокрым снегом, туманы при прояснениях могут осложнить дорожно-транспортную обстановку и способствовать увеличению количества ДТП.