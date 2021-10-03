Донецк, 3 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли район села Саханка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 3 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении говорится, что украинские силовики из различных видов гранатометов выпустил в направлении Саханки более 50 боеприпасов. Также применялось стрелковое оружие.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли районы поселка Верхнеторецкое возле Ясиноватой и села Михайловка к югу от Горловки.