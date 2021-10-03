Фаучи предложил меры по подготовке к «следующей неминуемой пандемии»
Токио, 3 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи перечислил основные меры научного сообщества, которые позволят подготовиться к следующей пандемии.
Он добавил, что проблема заключается в том, что «мы не можем ограничиваться лишь этим подходом, поскольку массовое распространение инфекции, как правило, провоцируется непредвиденным возбудителем».
Ученые также улучшают компоненты терапевтических препаратов, которые ранее применялись против возбудителей, и разрабатывают новые молекулы, которые позволяют воздействовать на уязвимые части вирусов, подытожил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фаучи заявил, что жители Соединённых Штатов вскоре могут столкнуться с отказами в госпитализации с COVID-19 по причине нехватки больничных коек и перегрузки системы здравоохранения.
Он добавил, что будет лучше, если такой выбор сделают работники системы здравоохранения, поскольку их приоритетной задачей является недопущение распространения инфекции.