Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Вашингтон обеспокоен «провокационной» военной активностью Китая возле Тайваня и продолжит поддержку необходимого потенциала самообороны острова, заявил 3 октября официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, действия Китая подрывают мир во всем регионе.

«Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая имеет дестабилизирующий характер, несёт в себе риски подрыва мир и стабильности в этом регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань», — указано в заявлении Прайса.

Такое заявление госдеп США сделал на фоне сообщений китайских государственных СМИ о новом усилении активности ВВС КНР у берегов Тайваня.

По словам Прайса, США полностью привержены ранее взятым на себя обязательствам по обеспечению безопасности Тайваня.

«Обязательства США перед Тайванем незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности как в Тайваньском проливе, так и во всем регионе. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников, продвигая наше процветание, безопасность и ценности, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем», — заявил Прайс.

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