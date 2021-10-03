Екатеринбург, 3 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2 октября зафиксировали сразу 46 смертей от COVID-19. Таковы данные содержатся в очередной сводке оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили 6418 летальных исходов. 737 госпитализированных пребывают в тяжёлом состоянии. Среди них почти половина — 365 человек — находятся на аппаратах ИВЛ.

В состоянии средней тяжести госпитализированы 5410 пациентов, добавили в штабе.