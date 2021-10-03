Москва, 3 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 35 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 3 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще 14 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 3 октября днём в Москве ожидается +9… +11 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.