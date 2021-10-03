Пекин, 3 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Планировавшийся на 3 октября запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» к развёртываемой китайской орбитальной станции перенесён на более позднюю дату. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли Китая.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

По данным издания, перенос старта не связан с техническим состоянием корабля или ракеты-носителя. Предполагается, что старт состоится до конца октября 2021 года.

Корабль «Шэньчжоу-13» доставит на базовый модуль китайской орбитальной станции «Тяньхэ» трёх космонавтов. Эта миссия станет вторым пилотируемым полётом к формируемой станции.

Модуль «Тяньхэ» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. 17 июня к модулю прибыла первая пилотируемая экспедиция в составе трёх человек. Китайские космонавты вернулись на Землю 17 сентября.

Экипаж корабля «Шэньчжоу-13» пробудет на околоземной орбите около полугода. Космонавты продолжат строительство орбитальной станции, включая подготовку базового модуля «Тяньхэ» к стыковке с двумя экспериментальными модулями.