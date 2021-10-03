Киев, 3 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет заниматься вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом Зеленский заявил сегодня, 3 октября, на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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По словам Зеленского, он узнал о том, что Саакашвили вернулся в Грузию из средств массовой информации. При этом президент Украины считает, что Саакашвили поступил неправильно.

«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Мы все будем этим заниматься», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили незаконно проник в Грузию в преддверии выборов в местные органы власти этой страны. Грузинские правоохранители задержали Саакашвили в Тбилиси.