Вашингтон, 3 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Игровая производительность персональных компьютеров может снизиться на четверть при переходе на операционную систему Windows 11 с настройками по умолчанию. Об этом сообщает портал PC Gamer.

Специалисты PC Gamer установили, что в новой версии операционной системы от Microsoft по умолчанию активируется функция Virtualization-Based Security (VBS). Эта функция предусматривает программную и аппаратную виртуализацию для повышения безопасности системы.

Авторы портала протестировали ряд видеоигр при активации и отключении функции VBS. Они выяснили, что активация этой функции может привести к серьёзному снижению производительности.

В проведённых тестах было зафиксировано падение частоты кадров при активации VBS в ряде популярных видеоигр. Например, для игр Horizon Zero Dawn, Metro Exodus и Shadow of the Tomb Raider снижение кадров составило от 24% до 28%.

Компания Microsoft представила операционную систему Windows 11 в июне 2021 года. Планируется, что обновление до новой версии системы начнётся до конца текущего года.