Москва, 3 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Отечественные спутники серии «Ионосфера» будут выведены на околоземную орбиту в 2022—2023 годах. Об этом сообщается в передаче «Космическая среда» телестудии «Роскосмос ТВ».

Nikita_H Атмосфера Земли

Группировка «Ионосфера» будет состоять из четырёх малых космических аппаратов. Заказчиками проекта является Росгидромет и Российская академия наук.

Главными задачами группировки станет глобальный мониторинг ионосферы и контроль активных воздействий. Также эти спутники позволят мониторить арктическую зону и прогнозировать радиотрассы.

Ионосферой называется ионизированный слой атмосферы планеты вследствие облучения космическими лучами. Степень ионизации в атмосфере Земли становится существенной на высоте выше 60 км.