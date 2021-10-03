Гатчина, Ленинградская область, 3 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Победители международного кинофестиваля «Литература и кино» объявлены на церемонии закрытия смотра 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

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В конкурсную программу XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» вошло 17 игровых и 7 неигровых полнометражных фильмов, а также 21 короткометражная работа. Фестивальный киномарафон в Гатчине продлился девять дней.

Гран-при фестиваля получил фильм «Общага» режиссёра Романа Васьянова. Победителем среди неигровых полнометражных фильмов признана картина «За чем пойдёшь, то и найдёшь…» Марины Чувайловой. Лучшей игровой картиной стала «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко.

Федорченко также получил награду за лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий-экранизацию достался картине «Эсав» Павла Лунгина по роману Меира Шалева.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Айталу Степанову за работу в фильме «Рядовой Чээрин». Приз за лучшую женскую роль разделили Алма Пёйсти (фильм «Туве») и Анастасия Куимова («С училища»).

Фестиваль «Литература и кино» проводится с 1995 года. Главной целью смотра является сохранение национальной культуры в области киноискусства и литературы.