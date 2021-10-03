Нью-Йорк, США, 3 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Девятерых пожарных отстранили от работы после насмешек над сторонниками движения Black Lives Matter (BLM) в американском городе Нью-Йорке. Об этом 3 октября сообщил портал ABC.

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью Йорке

Пожарные обменивались сообщениями с юмористическими картинками и мемами на тему BLM, высмеивали сторонников движения и часто писали о своём желании «окатить их всех из шланга». Кроме того, пожарных уличили в насмешках над погибшим при задержании полицией Джорджем Флойдом, чья смерть стала катализатором начала протестных движений в США.

Сотрудники пожарной службы называли смерть Флойда «комичной» и не разделяли отношения к ней сторонников BLM как к трагедии.

В пожарной службе Нью-Йорка заявили, что совершенно шокированы произошедшим. Как отметило руководство ведомства, похожих инцидентов не случалось за всю новейшую историю. Пожарных отстранили от службы и провели воспитательную работу, после чего часть виновных в насмешках над движением BLM были уволены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский арбитр Сергей Карасёв отказался преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter (BLM).