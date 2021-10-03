Тайбэй, 3 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Массовый вылет к акватории Тайваня предприняли Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 3 октября сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань на карте

В манёвре были задействованы 39 самолётов, что является рекордом для ВВС Китая. В военной операции в дневное время были задействованы 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8. В темное время суток над акваторией острова были замечены еще 19 боевых воздушных судов: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Для отслеживания перемещений самолётов НОАК Тайвань задействовал авиацию и другую военную технику.

На фоне усиления противоречий между США и Китаем КНР стал гораздо чаще проводить вылеты военных боевых самолётов в акваторию Тайваньского пролива. В прошлый раз военная авиация Китая совершила облёт акватории Тайваня, задействовав 38 самолётов.

Напомним, что согласно официальной позиции КНР, которую поддерживает большинство стран мира, включая Россию, Тайвань является неотъемлемой частью Китая.