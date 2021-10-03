Пекин, 3 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Китайский космический аппарат для дозаправки спутников на околоземной орбите представлен на 13-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China — 2021. Об этом сообщает газета China Daily.

Weibo.com Китайский спутник «Гаофэн-5»

Разработчиком аппарата является Шанхайская академия космических технологий при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Спутник-дозаправщик оснащён навигационной системой, которая позволяет ему безопасно сближаться с другими космическими аппаратами.

Дозаправка производится с помощью роботизированного манипулятора на расстоянии около двух метров от спутника. Спутник-дозаправщик может нести до 1,3 тонны топлива.

Планируется, что использование таких аппаратов позволит продлить срок эксплуатации некоторых спутников. По оценкам специалистов Шанхайской академии космических технологий, дозаправка спутника на орбите потребует на 35% меньше затрат, чем запуск нового спутника.