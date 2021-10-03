Москва, 3 октября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Бархатный сезон можно считать завершившимся на всех черноморских курортах России. Такое заявление сделал 2 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Осеннее море

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По словам метеоролога, температура воздуха на курортах Крыма и Краснодарского края ещё вполне комфортная, днём она составляет +17…+19 градусов. Однако на юг европейской части России стали поступать холодные воздушные массы, что в итоге привело к окончанию бархатного сезона.

Температура воды в Чёрном море, по словам специалиста, уже не очень комфортна для продолжительного купания. В Анапе море прогревается лишь до +16 градусов, в Феодосии и Евпатории — до +17 градусов, в Геленджике температура воды у побережья составляет +18 градусов, в Алуште, Ялте и Туапсе — +19 градусов, в Сочи самое тёплое море — +21 градус. В дальнейшем температура воды будет продолжить снижаться, поэтому бархатный сезон можно считать закрытым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах России, по словам Вильфанда, следует ожидать в октябре температуру воздуха выше климатической нормы.