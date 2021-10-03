Лондон, 3 октября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Количество стран из «красного списка», гражданам которых при въезде в страну необходимо пройти десятидневный карантин, сократили власти Великобритании. Об этом 3 октября сообщает газета The Sunday Telegraph.

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Уточняется, что в ближайшее время премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о сокращении количества стран из «красного списка». По данным издания, из 54 стран, входящих ранее в список, останется лишь девять.

Ожидается, что из списка будут удалены страны популярных у британцев туристических направлений. Это Бразилия, Мексика и Южная Африка. После посещения этих стран привитым гражданам не придётся десять дней жить в отеле за свой счёт, они смогут самоизолироваться и у себя дома. Послабления коснутся лишь тех, кто будет привит вакцинами, зарегистрированными в Великобритании. Это AstraZeneca, Pfizer, Moderna, а также Johnson & Johnson.

Кроме того, привитые туристы также смогут при въезде в страну избежать карантина, а с 4 октября станет необязателен дорогостоящий ПЦР-анализ. Вместо него можно будет сделать только экспресс-анализ, что обойдётся туристам значительно дешевле.

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