Вашингтон, 3 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Новые мутации коронавируса могут значительно легче распространяться по воздуху, чем первичный штамм. Об этом 3 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на нерецензированное исследование американских ученых из Национального института здоровья США (NIH).

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При исследованиях штамма «Альфа» исследователи сравнили его с изначальным штаммом на дальность и эффективность передачи воздушно-капельным путём. Выяснилось, что «Альфа» обладает большей эффективностью при передаче воздушно-капельным путём. Это означает, что для заражения новым штаммом необходима меньшая концентрация вируса в сравнении с первоначальным штаммом.

Учёные пояснили, что это ожидаемый эффект, а штамм «Дельта» может распространяться воздушно-капельным путём ещё эффективнее, чем даже штамм «Альфа». Один из авторов исследования Винсент Мюнстер уточнил, что открытие не является «сценарием Армагеддона». Эксперименты доказывают эволюцию вируса с целью более эффективного распространения.

При этом специалисты до сих пор не смогли вывести алгоритма распространения коронавируса. Неясно, по какой причине одни люди не заражаются коронавирусом, а другие становятся суперраспространителями. Доктор Сиима Лакдавала из Питтсбургского университета уточнила, что показатели заразности у людей совершенно разные.

Исследователи рекомендовали в массовом порядке носить маски с дополнительным уровнем защиты в людных местах. Маска рекомендована в том числе тем, кто прошёл вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ назвала возможные сроки одобрения российской вакцины «Спутник V».