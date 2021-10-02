Кабул, 3 октября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в Объединённые Арабские Эмираты через Узбекистан на служебном вертолёте, а затем на самолёте казахстанской авиакомпании FlyJet. Об этом 3 октября рассказала афганская газета Hasht e Subh Daily.

Global Panorama Ашраф Гани

Гани со своими помощниками покинули Афганистан сразу после захвата Кабула представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Четыре вертолёта с ближайшим окружением Гани приземлились в городе Термез. Всего на борту вертолётов были 54 человека, в том числе 22 пилота и члена экипажа вертолётов, 22 человека из числа охраны. Ни у кого из прибывших не было с собой никаких документов, удостоверяющих личность.

На аэродроме Гани и его окружение провели больше суток, их охраняли около 200 военнослужащих Узбекистана. Затем в воздушную гавань приземлился небольшой самолёт, на котором Гани, его супругу Рулу Гани, главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, а также их окружение вылетели в ОАЭ.

Воздушное судно через три с половиной часа приземлилось в Абу-Даби. Гани и нескольких официальных лиц приветствовали арабские мужчины и попросили следовать за собой. Остальных людей из окружения экс-главы Афганистана посетили арабские чиновники и пояснили, что находиться на территории ОАЭ прибывшие из Кабула не могут. Часть людей, у которых не оказалось документов, перевезли в лагерь, созданный американскими войсками для афганских граждан в Абу-Даби. Остальные сами решали, куда им ехать дальше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецпредставитель США в Афганистане считает, что стране удалось избежать гражданской войны.