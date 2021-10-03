Тегеран, 3 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. 2 октября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул важность координации между министерством здравоохранения и министерством образования для вакцинации учащихся старше 12 лет против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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"Существуют различные научные взгляды на вакцинацию детей в возрасте до 12 лет, однако никакие меры не будут приняты до научной определенности», — заявил президент на заседании национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

Президент также предостерег иранский народ от безразличия и халатного отношения к протоколам здравоохранения. Раиси высоко оценил усилия медицинского персонала в рамках национальной программы по сдерживанию COVID-19.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире смертельный вирус унес жизни свыше 4 800 000 человек, при этом число погибших в Иране перевалило за 120 000.