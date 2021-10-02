Дамаск, 2 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Террористы из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами. Об этом 2 октября сообщает SANA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что оснастить ракеты «хлором и зарином» террористам помогли «иностранные эксперты», оружие доставили в несколько районов на юге Идлиба и долины Аль-Габ в провинции Хама.

По мнению источников, оружие, которое было переброшено в пункты назначения на двух принадлежащих «Белым каскам» машинах скорой, может быть использовано террористами, чтобы «обвинить сирийскую армию в применении запрещённого международным сообществом оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также известной под названием «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовят инсценировку химической атаки в зоне «Идлиб».