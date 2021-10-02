Лондон, 2 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 2 октября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 30 301 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончался 121 пациент, общее число жертв эпидемии превышает 136 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер сообщил, что в скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды.