Минск, 2 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1998 и достигло 542 077. Об этом БЕЛТА сообщили 2 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 542 077 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4174.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 521 362 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 574 094 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,9 тыс. носителей коронавируса.