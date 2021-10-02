Женева, Швейцария, 2 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день все барьеры для признания вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты. Об этом Мурашко сказал сегодня, 2 октября, по итогам встречи с представителями США в Женеве.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы», — сказал Мурашко.

Он пояснил, что теперь компания, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, должна подписать ряд документов и предоставить некоторые бумаги — все это исключительно административные процедуры.

«На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» столкнулась со сложностями при её регистрации в ВОЗ. Ряд экспертов указывал, что регистрации «Спутника V» явно препятствуют западные фармацевтические компании.