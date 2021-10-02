Тбилиси, 2 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 362 теста на коронавирус, из которых 114 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 2 октября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 6239 носителей SARS-CoV-2, из них 5230 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1009 носителей коронавируса.

В течение прошедших суток, в Южной Осетии выявили 100 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 302 теста. 73 человека за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что для Южной Осетии 114 выявленных случаев заражения за сутки является самым большим за время пандемии. Предыдущий «рекорд» в республике был зафиксирован 1 октября.