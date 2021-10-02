Новосибирск, 2 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Новосибирске ночью 3 октября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный 3−8 м/с, температура воздуха −1…+1 °C, днём +3…+5 °C. Таков прогноз Западно-Сибирсокого гидрометцентра.

Наталья Диева Мокрый снег

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Сегодня, 2 октября, в городе облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный 3−8 м/с, температура воздуха +3…+5 °C.

В понедельник, 4 октября, в Новосибирске прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха ночью −1…+1 °C, днём +2…+4 °C.