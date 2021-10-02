Санкт-Петербург, 2 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В акватории Финского залива около 11:40 мск в субботу, 2 октября, на расстоянии 300−400 метров от берега загорелся шестиметровый катер, корпус которого сделан из дерева. В настоящее время судно пылает открытым огнем.

Финский залив

«Из воды с ожогами извлечены два члена экипажа, доставляются к берегу. Погибших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, в топливном баке катера находится 20 литров топлива, и еще 40 литров — в ёмкости на борту.

Катер загорелся вблизи популярного в Петербурге яхт-клуба «Балтиец».