Баку, 2 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 1 октября выявили 689 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9558 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 484 591 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 460 738 человек, в том числе 1816 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 17 310 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6543 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 774 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9484 тестов. Выздоровевшими медики признали 1778 человек. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 2 октября в связи с улучшением эпидобстановки в стране отменён запрет на работу общественного транспорта в выходные дни.