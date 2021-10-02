Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Студия Marvel проигнорировала выход в кинопрокат кинокомикса «Веном 2», производством которого занималась Sony Pictures. Об этом 2 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Издание отметило, что упоминаний о премьере фильма нет ни на сайте Marvel, ни на страницах студии в соцсетях. Автор статьи напомнил, что веном является одним из самых популярных героев комиксов в том, что касается продажи товаров с символикой Marvel. Он также обратил внимание, что ранее Marvel поддерживала все фильмы на основе своих комиксов, в том числе те, которые не были связаны с расширенной киновселенной.

Напомним, права на экранизацию комиксов Marvel про Венома, Морбиуса, Чёрную Кошку, Найтвотча, Серебряного Соболя и ряда других персонажей принадлежат компании Sony. Премьера фильма «Веном 2» режиссёра Энди Серкиса состоялась 30 сентября 2021 года. Главные роли в фильме исполнили Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Стивен Грэм и Рейд Скотт.