Нукуалофа, 2 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы недалеко от Королевства Тонга в Тихом океане 2 сентября, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

(сс) David Broad Острова архипелага Тонга

Эпицентр землетрясения находился в 139 км от населенного пункта Хихифо (округ Ниуас), а его очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября жители островов Сумбава и Ломбок в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара ощутили землетрясение магнитудой 5,0.