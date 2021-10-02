Баку, 2 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Азербайджане с 2 октября снято ограничение на работу общественного транспорта по выходным. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией при министерстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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Сообщается, что снятие ограничений касается и городских автобусов, и Бакинского метрополитена. Это касается все маршрутов. В оперштабе предупреди кампании, которые занимаются перевозками о необходимости проинструктировать водителей и рабочий персонал.

С 1 октября в Азербайджане лица старше 18 лет могут пользоваться услугами общественного автотранспорта только при наличии ковид-паспорта. С этого дня в стране также разрешено работать кинотеатрам, театрам и библиотекам. Для их посещения тоже нужно иметь ковид-паспорт.

Стоит отметить, что в Азербайджане в течение сентября снижались темпы распространения коронавируса.