Тбилиси, 2 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Грузия получила 1 млн доз вакцины от COVID-19, произведённой Sinopharm. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Facebook.com/orbanviktor Вакцина от коронавируса Sinopharm

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«1 млн доз вакцины Sinopharm, произведённой в Китае, основанной на традиционной медицине, поступили в Грузию. Вакцина Sinopharm — это одна из самых распространенных вакцин в мире», — говорится в сообщении.

Вакцинация в Грузии началась 15 марта. С тех пор за 6,5 месяцев полностью привились более 800 тыс. человек или около 22% от взрослого населения. В минздраве планируют до конца года привить 60% взрослых.

Стоит отметить, что в сентябре темпы в Грузии темпы вакцинации от COVID-19 упали в два раза, по сравнению с августом. В стране работают над мерами стимулирования населения привиться.