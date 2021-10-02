Кишинёв, 2 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 1 октября выявили 1289 случаев заражения коронавирусом в ходе 8451 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 295 681 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 279 122 человека, в том числе 1463 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1852 пациента с COVID-19, из которых 155 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6803 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 26 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1553 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9442 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1314 человек, скончались 24 пациента с COVID-19.