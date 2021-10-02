Женева, Швейцария, 2 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Конструктивной назвал встречу с главой Минздрава России Михаилом Мурашко генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом он сообщил 1 октября на своей страннице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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Гебрейесус написал «спасибо» по-русски, поблагодарив Мурашко за визит. Стороны обсудили «новые инициативы ВОЗ», в том числе создание академии в Лионе, а также биохаба в Швейцарии и информационного центра о пандемиях в Берлине.

Кроме того, Мурашко и Гебрейесус затронули вопросы одобрения со стороны ВОЗ вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Agence France-Presse распространило информацию о том, что повторное назначение Тедроса Аданома Гебрейесуса на должность главы Всемирной организации здравоохранения поддержало примерно 20 стран ЕС.