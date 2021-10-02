Екатеринбург, 2 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Руководителей свердловских организаций будут наказывать за сотрудников, которые не привились от COVID-19 и при этом не переведены на дистанционку. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Ответственными за вакцинацию назначены руководители. В случае выявленных нарушений начальников подразделений могут оштрафовать или отстранить от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию. Эта мера касается работников ряда сфер, среди которых услуги, образование, органы власти и местного управления, а также государственная и муниципальная служба.