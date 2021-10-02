Екатеринбург, 2 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Ситуация с пандемией коронавируса не становится лучше. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя введение в регионе обязательной вакцинации работников ряда сфер от COVID-19.

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«Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун», — сказал глава региона.

Он добавил, что каждый день в регионе выявляют более 500 случаев заражения. Снова люди болеют, и некоторые по второму кругу. Кто-то потерял много друзей, коллег, близких. Одной из последних умерших стала молодая учительница математики. Есть умершие и среди врачей. А из многих тех граждан, которые вылечились, серьёзно подорвано здоровье.

«Я не сгущаю краски. Ситуация тяжёлая», — заключил Куйвашев.