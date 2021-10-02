Тегеран, , 07:30 — REGNUM Подчеркнув необходимость расширения отношений и сотрудничества, посол Ирана в Софии и министр иностранных дел Болгарии призвали провести 20-ю совместную экономическую и научную комиссию в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 октября.

Посол Ирана в Софии Сейед Мохаммад Джавад Расули встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Болгарии Светланом Стоевым. В ходе встречи стороны обсудили и обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам.

Встреча состоялась по просьбе болгарской стороны по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел Болгарии и его иранским коллегой Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

Ссылаясь на 125-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в 2022 году, министр иностранных дел Болгарии заявил: «Это свидетельствует о том, что между двумя государствами существуют стабильные и активные процессы взаимодействия».

Обе стороны также обсудили проведение 20-й ирано-болгарской экономической и научной комиссии в Тегеране.