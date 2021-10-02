Тегеран, 2 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. 1 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи и специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских на встрече в Москве рассмотрели сотрудничество в области международной информационной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Наджафи, который также является генеральным директором департамента министерства иностранных дел Ирана по вопросам международного мира и безопасности, прибыл с официальным визитом в Россию, чтобы обсудить взаимное сотрудничество с высокопоставленными российскими официальными лицами.

Во время встречи в российской столице дипломаты двух стран обсудили взаимное и международное сотрудничество на основе соглашения о сотрудничестве в области разведки между Ираном и Россией.

Соглашение было подписано министрами иностранных дел двух стран в Москве. Договор включает укрепление информационной безопасности, борьбу с преступлениями с использованием информационно-коммуникационных технологий, техническую и технологическую помощь, а также международное сотрудничество.