Тегеран, 2 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 1 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 120 663, причем 235 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 235 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 120 663», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 14 525 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2123 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 053 551 пациент из общего числа 5 601 565 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5841 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 39 418 779 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.