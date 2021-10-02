Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Председатель 76-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид намерен мобилизовать мировое сообщество, чтобы к концу 2022 года привить от COVID-19 все население планеты. Об этом он заявил 1 октября на пресс-конференции, посвященной итогам недели высокого уровня ГА ООН.

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«Генеральная Ассамблея состоит из 193 стран, это самый представительный институт в структуре ООН. Я хочу объединить всех 193 участников», — сказал он.

По словам Шахида, на прениях Генассамблеи он получил «очень позитивные сигналы», указывающие на готовность стран последовать за его призывом. Речь, в частности, шла о преодолении вакцинного неравенства, распространении и взаимном признанию препаратов.

«Я намерен воспользоваться своими полномочиями, чтобы объединить всех. Моя задача — обеспечить, чтобы мы все пришли к гораздо более обнадеживающим срокам <…> по вакцинации всего населения мира к концу 2022 года», — объяснил он.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали 234,2 млн случаев заражения коронавирусом и 4,8 млн умерших в результате заболевания.