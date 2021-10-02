Москва, 2 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. В субботу, 2 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В ночь на 3 октября в Москве также осадков не ожидается. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер южный, юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В воскресенье, 3 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в завершившемся сентябре нынешнего года температура воздуха в Москве была на 0,9 градуса ниже климатической нормы.