Вашингтон, 2 октября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В США число умерших среди больных с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 превысило 700 тысяч человек. Это следует из опубликованных 2 октября данных американского университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания по стране и миру.

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По его информации, на 04:37 мск в США число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 43 615 149. Умерло от COVID-19 за всё время пандемии 700 258 человек.

Всего в мире зафиксировано 234 234 133 случая заражения коронавирусом и 4 790 771 смерть среди больных с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США от COVID-19 погибло уже около 676 тысяч человек, что превысило число жертв в результате эпидемии «испанки» (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах.

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