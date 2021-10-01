Вашингтон, 2 октября, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Введения обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции среди сотрудников американских авиакомпаний добиваются власти США, 1 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По сведениям журналистов, 30 сентября глава рабочей группы Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс провел соответсвующую беседу с руководителями компаний American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines. Он хотел убедиться, что перевозчики оперативно работают над разработкой и введением регламентов о прививках.

Администрация США требует, чтобы вакцинация среди сотрудников авиакомпаний стала обязательной не позднее 8 декабря 2021 года. Несколько участников разговора призвали Белый дом отказаться от этой идеи до окончания рождественских и новогодних каникул, во время которых в стране резко возрастает число авиаперевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская авиакомпания United Airlines пригрозила увольнением почти 600 своим сотрудников за отказ от вакцинации против COVID-19.