Тбилиси, 2 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прибывший на родину и задержанный грузинскими властями 1 октября, не будет помилован. Об этом заявила глава республики Саломе Зурабишвили в ходе пресс-конференции.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Она отметила, что «перед законом все едины». Зурабишвили пояснила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед теми, кто пострадал из-за его режима». Президент также выразила мнение, что политик вернулся в Грузию, чтобы начать дестабилизацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявил, что приговоры, вынесенные властями Грузии в отношении Михаилу Саакашвили, не подлежат обжалованию.