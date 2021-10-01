Кабул, 2 октября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Несколько мощных взрывов и перестрелка произошли в городе Чарикар (провинция Парван) на севере Афганистана 1 октября, передал телеканал Tolo News.

(сс) Todd Huffman Афганистан

По сведениям представителя радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билала Карими, атаку совершили члены группировки «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власти провели операцию по поимке боевиков. В результате нее были задержаны два члена «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и еще нескольких удалось уничтожить. В ходе операции пострадали по меньшей мере пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в афганской провинции Забуль на границе с Пакистаном при столкновении с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли по меньшей мере 17 членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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