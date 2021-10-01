Приштина, Сербия, 2 октября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 3472 образцов 1 октября в крае выявили 42 носителя коронавируса. 409 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159,9 тыс. случаев заражения, не считая сербское население края, 154 600 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, двое из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 2559. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 541 431 житель Косово, всего произведено 1 346 656 инъекций вакцины.