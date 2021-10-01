Скопье, 2 октября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии 1 октября в результате исследования 3379 образцов выявили 412 новых носителей коронавируса. 395 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 12 носителей вируса, была зарегистрирована смерть еще троих, умерших ранее.

Ggia Тетово, Северная Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 12 089.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 191 408 случаев заражения. С начала пандемии 173 048 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6683.